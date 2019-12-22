Известная украинская певица Настя Каменских, которая также выступает под псевдонимом NK, поделилась жарким образом

На фото Настя в боди. Все тело знаменитости в гипюре. Также Каменских использовала накидку. Образ Настя дополнила высоким хвостом, который был сброшен на две стороны. Каменских стояла на сцене, как можно предположить, "Х-Фактора". Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить фото и написать комментарии. Артистка опубликовала снимок в сторис, где такая функция отключена.

Ранее мы сообщали, что Каменских посветила пятой точкой в латексном костюме.

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами.

Так, в этот раз певица похвасталась не только пикантным образом, но еще и важной наградой. На своей странице в Инстаграме звезда показала награду, которую получила за свой клип. Певица позировала фиолетово-черном наряде без бретелей, подчеркивающем ее сочную грудь.

Сообщалось, что популярная украинская певица подготовила для своих фанатов подарок ко Дню святого Николая. Настя опубликовала в своем Инстаграм видео, на котором она исполняет отрывок праздничной песни.

«Дорогое мои! Сегодня день Св. Николая, который символизирует начало череды Рождественских и Новогодних праздников. Пусть в вашей жизни будет много невероятных, добрых, искренних и ярких чудес! Впереди много любви, объятий с самыми близкими и любимыми, исполнение желаний, бой курантов … а главное, ЧУДО Рождества! Верьте в него и оно обязательно случится», - написала исполнительница.

Напомним, Каменских и Могилевская похвастались роскошными телами на публике

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