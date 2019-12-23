2020 год в Великобритании пройдет под знаком Кембриджей, то есть Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Герцоги Кембриджские готовят для своих поклонников интересные новости. Об этом заявил королевский эксперт Амид Скоби, который присутствовал на недавнем секретном брифинге в Букингемском доме.
По словам специалиста, от принца и его жены стоит ждать важных объявлений во время праздников, пишет Heirpod ABC.
Как отметил эксперт, действия королевской четы явлется небольшим отступлением от традиций, чтобы порадовать подданных.
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Сейчас активно ходят слухи, что Миддлтон снова беременна. Но также в интернете есть информация - запахло жареным и герцоги Кембриджские планируют расстаться. До объявления важных новостей, приходится только гадать, о чем пойдет речь.
Напомним, некоторые источников утверждают, что в отношениях Кейт Миддлтона и принца Уильяма наметился серьезный разлад. Поговаривают, что дело может даже дойти до развода. Поклонники королевской семьи замечают все больше подтверждений сообщениям о ссорах пары.
Так, во время встречи с волонтерами герцогиня оттолкнула своего мужа, который просто попытался к ней прикоснуться.
Кроме того, на днях Кейт и Уильям прибыли на рождественскую вечеринку, устроенную королевой Елизаветой, в разных автомобилях. При этом герцогиня ехала с младшими детьми - принцессой Шарлоттой и принцем Луи, а ее муж - со старшим сыном, принцем Джорджем.
Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям вызвали восхищение своих поклонников. Документальный фильм с их участием бьет рекорды британского телевидения.
Супруги поделились подробностями о своем студенческом романе. Кейт раскрыла милые детали о своих детях и методах их воспитания.
Ранее мы писали, что 84-летняя Мери Берри ведущая шоу Berry Royal Christmas допустила колкость в адрес Кейт Миддлтон.
Программа культовой британской телеведущей, автора кулинарных книг, Мери Берри вышла в эфир вечером в понедельник.
Кейт Миддлтон с телезвездой готовили сладости на свежем воздухе. Мери спросила у Миддлтон: "Хочешь сбрызнуть мой торт?". Тогда Кейт спросила: "Может, ты сначала покажешь мне, как это делается?".
Напомним, что стоит за пугающим знаком Кейт Миддлтон, которая шарахнулась от принца: скандальная правда.
Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон и принц Уильям угодили в пикантный конфуз: "Боже, даже секунда не прошла...".
Также Politeka писала о разводе Кейт Миддлтон и принца Уильяма: в сеть попало фото, которое пробирает до души.