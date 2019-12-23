2020 год в Великобритании пройдет под знаком Кембриджей, то есть Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Герцоги Кембриджские готовят для своих поклонников интересные новости. Об этом заявил королевский эксперт Амид Скоби, который присутствовал на недавнем секретном брифинге в Букингемском доме.

По словам специалиста, от принца и его жены стоит ждать важных объявлений во время праздников, пишет Heirpod ABC.

Как отметил эксперт, действия королевской четы явлется небольшим отступлением от традиций, чтобы порадовать подданных.

Сейчас активно ходят слухи, что Миддлтон снова беременна. Но также в интернете есть информация - запахло жареным и герцоги Кембриджские планируют расстаться. До объявления важных новостей, приходится только гадать, о чем пойдет речь.

Напомним, некоторые источников утверждают, что в отношениях Кейт Миддлтона и принца Уильяма наметился серьезный разлад. Поговаривают, что дело может даже дойти до развода. Поклонники королевской семьи замечают все больше подтверждений сообщениям о ссорах пары.

Так, во время встречи с волонтерами герцогиня оттолкнула своего мужа, который просто попытался к ней прикоснуться.

Кроме того, на днях Кейт и Уильям прибыли на рождественскую вечеринку, устроенную королевой Елизаветой, в разных автомобилях. При этом герцогиня ехала с младшими детьми - принцессой Шарлоттой и принцем Луи, а ее муж - со старшим сыном, принцем Джорджем.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям вызвали восхищение своих поклонников. Документальный фильм с их участием бьет рекорды британского телевидения.

Супруги поделились подробностями о своем студенческом романе. Кейт раскрыла милые детали о своих детях и методах их воспитания.

Ранее мы писали, что 84-летняя Мери Берри ведущая шоу Berry Royal Christmas допустила колкость в адрес Кейт Миддлтон.

Программа культовой британской телеведущей, автора кулинарных книг, Мери Берри вышла в эфир вечером в понедельник.

Кейт Миддлтон с телезвездой готовили сладости на свежем воздухе. Мери спросила у Миддлтон: "Хочешь сбрызнуть мой торт?". Тогда Кейт спросила: "Может, ты сначала покажешь мне, как это делается?".

Напомним, что стоит за пугающим знаком Кейт Миддлтон, которая шарахнулась от принца: скандальная правда.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон и принц Уильям угодили в пикантный конфуз: "Боже, даже секунда не прошла...".

Также Politeka писала о разводе Кейт Миддлтон и принца Уильяма: в сеть попало фото, которое пробирает до души.