Российская балерина Анастасия Волочкова славится своей эпатажностью

На днях звезда опубликовала в Инстаграм фото с не менее эпатажной личностью - актером Никитой Джигурдой, пишет Рoliteka.net. Публикация сразу вызвала большой интерес публики. Звездам тут же стали приписывать роман.

Стоит отметить, оба находились в цирке Эдгара Запашного на шоу "Кабы я была царицей". Для своего выхода Анастасия выбрала синий брючный костюм, который выгодно подчеркнул ее фигуру.

За день пост собрал почти 9000 лайков.

"Оооо !!!! Пара !!! СЛIПА И КАРА )))))", "Шикарно выглядите Анастасия, в живую лучше чем на экране телевизора", "Два сапога пара", "Блин,у них даже выражение лица одинаковое😂", "Настя,только не этот", "Подходит вам как пара", "Красивая пара👌", "Они-Прекрасны!!!❤️", "Два д*била-это сила!)))", "Свадьбу сыграйте и собчак в свидетели на торжество😂👏", "Да уж,пара из ларца,одинаковых с лица😂", "Там вам обоим и место", - написали пользователи сети.

Однако пиар-директор Волочковой Наталья Ракицкая поспешила опровергнуть слухи о романе звезд. По ее информации, оба просто посетили цирковую премьеру, не более.

Ранее мы писали, что 22 деабря Волочкова опубликовала пост, на фото которого позировала в блестящем костюме: жакете и брюках. На голову и шею артистка надела необычные аксессуары. Волочкова находилась возле новогодней локации.

"А Вы уже ощущаете наступление праздника?🐣 Я немного в необычном для себя образе😊 Но стараюсь скрашивать предновогоднюю суету радостью, позитивом, любовью❤️ и, конечно моими творческими проектами...", - написала Анастасия.

"Ну наконец-то ура не в трусаххх ещё б правда платформу не носила", "О боже фото фильм ужасов не помню как называется был там один такой персонаж", "Витас ,ты ли это?", "и я подумала, Витаса сестренка 🤣", - написали пользователи сети под публикацией.

Ранее сообщалось, что некоторое время назад Волочкова опубликовала фото, на котором запечатлены букеты и фрукты.

Внимание комментаторов привлек почерневший банан, угодивший в кадр. Люди тут же стали обсуждать и высмеивать это.

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