Внучка украинской певицы, Софии Ротару, Соня Евдокименко, показала, как проводит время в США

Девушка записала несколько Сториз в Инстаграм, на которых показала, что едет в такси в аэропорт, пишет Рoliteka.net.

Как оказалось, красотка решила отправиться в Амстердам, чтобы повидаться с родными и провести с ними праздники.

Девушка веселилась, снимая себя на телефон. Соня корчила рожицы, пела и улыбалась. Вот это да! Видимо, у девушки было, действительно, хорошее настроение.

В конце своей истории Соня показала, как ее встретили в Амстердаме.

Ранее мы писали, что Соня показала, как занимается в спортзале. На девушке красовались короткий топ, спортивные штаны и кроссовки.

В то же время на другом снимке Едвокименко демонстрирует идеальный макияж в черной спортивной кофте.

Данные кадры также были опубликованы в Сториз.

Напомним также, что внучка Ротару позировала в приспущенной курточке без белья, выставив напоказ голое тело без белья. При этом дополнял образ девушки элегантный чокер телесного цвета и броский макияж.

Однако украинцы не смогли высказать свое мнение, поскольку снимок Евдокименко поставила себе на аватарку.

Ранее сообщалось, что София Евдокименко опубликовала фото, на котором позирует с молодым человеком.

Восходящая звезда, которая уже записала несколько хитов, посетила с известным исполнителем SHMN Remix Нью-Йоркский музей современного искусства, где и было сделано фото.

Выглядела девушка очень стильно и привлекательно. Ее черная одежда отлично подчеркивала фигуру, а аксессуары на руке добавляли элегантности. Она стояла, полуобернувшись к камере напротив панорамного окна, а ее спутник был спиной.

Напомним также, что внучка Софии Ротару позировала на улице, позади нее виднелись машины и здания.

Выглядела девушка очень стильно и привлекательно. Штаны идеально подчеркнули ее бедра и ноги. В подписи к фото София поставила лишь сердечко.

За несколько часов пост внучки Ротару получил почти 2000 лайков и много комментариев.

"Очень красивая девушка🌺", "Очарование.", "Очень нежный макияж, вам идёт)", "Цвет настроения красный👍", "Очень красивый цвет куртки😍", - написали пользователи сети.

Напомним, внучка Ротару показала идеальное тело в одном топе: "Вау, вот это вид!"

А еще Politeka сообщала, что внучка Ротару приспустила курточку и показала аппетитные формы: «Богиня!»

Также Politeka сообщала, что внучка Ротару засветилась с "незнакомцем" в Нью-Йорке: "Люблю такие..."