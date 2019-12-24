Ведущая шоу "Зважені та щасливі" на канале СТБ Анита Луценко с недвних пор начала активно менять внешность
Так, в октябре этого года звезда подстриглась "под мальчика", таим образом, избавившись каре, пишет Рoliteka.net. Также тренер перекрасила волосы в светлый с лиловым оттенком.
Спустя некоторое время звезда проекта изменила цвет волос на розовый. Прошло немного времени, как Анита снова стала блондинкой.
Фото со своей изменившейся внешностью Луценко опубликовала в Инстаграм. Звезда предстала в спортивных топе и лосинах, которые идеально подошли ее фигуре.
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Девушка позировала в спортивном зале, хвастаясь красивыми формами.
"Тренировки поднимают настроение 😀 факт! Хорошего всем дня ❤️", - написала Анна.
За пять часов пост тренера оценили более 25,5 тысяч человек, некоторые из них оставили комментарии.
"Вам очень идет. Выглядите супер👍👍👏", "Красота💖", "Красотка😍 и костюм классный👍", "Классная👍", " 😍Ах, эта стрижка 😍Анита Вы космос🔥😘", "Прическа супер", "Вот стрижка сейчас прям самое то!Намного круче прежнего каре и ,как по мне,гораздо больше подходит под характер обладательницы👍👍👍😀", "красотка))) и костюм бомбический)))", "Каааакааааая прическа обалденная!!!👍👍👍👍 Ну и конечно же сама Анита😍", "Вам очень идёт эта стрижка😍", "Крутая 😎 ❤️ Взаимно хорошего дня 😉", "Анита,вы красотка,никого не слушайте,все они вам завидуют!👍👏🌸🌺😘", "Укладка круть 🤘", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Анита Луценко вместе со своей коллегой - звездным тренером Юлией Богдан представили онлайн-программу похудениях для мужчин. Ее лицом и тренером стал популярный спортсмен с многолетним стажем - Вячеслав Приходько.
Программа домашнего фитнеса и питания для мужчин способна преобразить тело за 12 недель.
Напомним, ведущая шоу "Зважені та щасливі" на канале СТБ Анита Луценко любит "обновлять" свою внешность.
Фото с новым цветом волос спортсменка опубликовала на личной странице в Instagram.
Подписчики принялись бурно обсуждать обновленный образ Аниты.
Напомним, ведущая "Зважені та щасливі" Анита Луценко кардинально сменила имидж: звезду не узнать
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