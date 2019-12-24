Телеведущая Лера Кудрявцева срочно перенесла тяжелую опурацию из-за того, что у нее порвался силиконовый имплант в груди

Об этом она сама рассказала в своем Instagram. Также она показала кадры с больницы, как ее спасали врачи.

Кудрявцева сообщила, что недавно перенесла операцию по удалению грудных имплантов. По ее словам, они были установлены 15 лет назад с «пожизненной гарантией», а доктор говорил, что их «можно танком давить».

«Каждый год прохожу чек — ап. Отправили на Узи, потом на МРТ с контрастом. Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет 5-6 куда только можно было затечь, в срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень», — пожаловалась телеведущая.

Кудрявцева отметила, что может пожалеть о своей откровенности, однако надеется, что ее пост поможет уберечь хоть нескольких девушек от установки грудных имплантов.

Женщинам решать самим, но Кудрявцева считает, что риски от «силиконовых грудей» огромны.

Пользователи сети выразили Кудрявцевой сочувствие и пожелали скорейшего выздоровления.

Напомним, в августе 2019 года 47-летняя ведущая Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз через неделю после того, как стала бабушкой.

Счастливый отец дочери – хоккеист российского клуба «Салават Юлаев» Игорь Макаров. Он младше своей супруги на 17 лет. Пара живет в браке уже пять лет.

В начале августа Лера Кудрявцева стала бабушкой. Первенец родился у ее 28-летнего сына Жана и его девушки Анастасии. Мальчика назвали Львом в честь отца Леры Кудрявцевой Льва Николаевича. Жан родился в браке ведущей с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Кудрявцева вышла за него замуж, когда ей было 18 лет.

Вторым мужем Кудрявцевой был бизнесмен Матвей Морозов, их брак продлился три года, супруги развелись в 2007 году. А уже спустя год в прессе обсуждали роман телеведущей и певца Сергея Лазарева, который был на 12 лет моложе своей возлюбленной.

Напомним, телеведущую застукали за неожиданными развлечениями: "Попросила еще...".

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