37-летняя российская певица украинского происхождения Вера Брежнева удивила внешним видом - собралась летать

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм звезда поделилась свежим роликом, который сняла в своем особняке (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца). В кадре Вера предстала в обычном домашнем свитере темно-коричневого цвета, со слегка растрепанными волосами и с минимум косметики на лице. Иногда на заднем фоне певицы мелькают украшенные по-новогоднему елочки в гирляндах.

Артистка решила поблагодарить поклонников за отклики о ее новой песне.

"От всей души хочу поблагодарить за отзывы о песне "Время летать". Она получилась именно такой, какой я хотела, и я рада, что она нашла отклик в ваших сердцах, потому что новый год, новый этап и время летать", - говорит Вера на записи.

Также звезда поинтересовалась, какую праздничную музыку к Новому году и Рождеству предпочитают ее фанаты:

"Каждый год в канун новогодних праздников мне хочется слушать песни, которые дарят настроение.. самые для меня уже много лет - Jingle bells ( Frank Sinatra )All I want for Christmas is you ( Mariah Carey ), Let it snow ( Dean Martin ),теперь ещё и Время Летать ✨. Какая песня у вас ассоциируется с праздниками и дарит настроение?)"

Комментирующие кинулись отвечать артистке, вспоминая любимые хиты. Также многие рассыпались в комплиментах.

"В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла 🌲🌲🌲"

"Новый год к нам мчится, скоро все случится 😆 в этой песне самый что ни есть новый год по-русски 😺"

"А я обожаю вашу- «Люди любите друг друга», она была гимном моего прошлого НГ;)) потому что тоже появилась перед праздником!"

"Все песни Frank Sinatra! Они пропитаны волшебство и атмосферой"

"Верунчик вы супер ♥️♥️♥️"

"Лапочка❤️"

"Как всегда! Очаровашка. ❤️"

"Твоё фото можно назвать живым – блеск в глазах, солнечная улыбка, сплошная анимация!"

"греб**ный садовник, вера и в правду научится летать, и не прекращает расцветать 😂"

"Я тут один понимаю что это фейк? Ну откуда у брежневой время чтоб тут сидеть с вами,с простыми людишками!"

Ранее мы сообщали, Вера Брежнева поделилась странными кадрами в Инстаграм. Так, 10-летняя дочь Сара положила голову ей на плечо, но тут же в кадре чья-то мужская рука легла прямо на грудь артистке - совсем нескромно, учитывая, что рядом ребенок.

Судя по подписи о семейной идиллии, рука принадлежит мужу Веры продюсеру Константину Меладзе.