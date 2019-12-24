Известная украинская певица Тина Кароль, а также участники группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив выступили на "Рождественской истории"
На фото Кароль в образе поросенка. Тина надела большое платье, а на голове у нее была шапка в виде поросенка. Рядом стояла Надя в черном коротком платье с открытыми плечами, которое подчеркнуло идеальные ножки Дорофеевой. Позитив в номере играл Санта Клауса, надев красную накидку с белым воротником и черной шапкой. Об этом пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм Кароль и "Время и Стекло".
"На санях с ветерком. Рождественская история с Тиной Кароль. Группа "Время и Стекло" выступили с очень эффективным номером. Позитив вышел на сцену в образе современного Санта Клауса в ярком зеленом костюме и красной куртке. Дорофеева в сияющем мини-платье с бантом. В таком образе певица была похожа на яркий новогодний подарок. Артисты спели свой украиноязычный хит "Дим" и с ледового катка поднялись в воздух над Дворцом спорта на больших санях с оленями.", - написала Тина под фото.
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Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимками:
"Хорошенькая такая свинка". "Тина Пеппа", "Ой какие зайцы".
Ранее мы сообщали, что популярная певица Тина Кароль представила новые кадры, на которых предстала в чувственном и нежном образе.
В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе.
Певица показала в Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и нежном образе. На фото, которые появился в аккаунте звезды, она позирует в необычном стиле вместе с участницами женского квартала, разодетых в национальные костюмы.
Дело в том, что Тина решила показать пару первых кадров со своего участия в рождественском шоу.
Напомним, Тина Кароль поразила выходом с известным украинцем, «держались за руки и…»
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