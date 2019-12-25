Популярная украинская исполнительница Вера Брежнева решила показать идеальные формы в откровенном наряде

Как сообщает Politeka, снимками звезда поделилась в Instagram.

«Перед каждым Новым годом я люблю вас чем-то радовать. Самое сложное понять - чем) Из последних опросов - топ пожеланий : Фото с мужем, личная встреча, билеты на концерт. Исполняю!) Фото - пожалуйста, встречу за праздничным столом уже выиграла моя семья, а вот два билета на мой концерт 25.04 в Крокусе я готова подарить на Новый год кому-то из вас», - говорится в сообщении.

Дальше звезда описывает свои условия конкурса, которые сопровождает двумя снимками. На первом она трогательно обнимает своего супруга Константина Меладзе, а на втором демонстрирует отокровеные формы в элегантном платье.

Уточним, что пользователи сети поспешили высказать свое умиление снимками кумира.

«с мужем – супер», «замечательное фото! Такое настоящее!», «вау, как мило», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 37-летняя российская певица украинского происхождения Вера Брежнева удивила внешним видом - собралась летать.

В своем микроблоге в Инстаграм звезда поделилась свежим роликом, который сняла в своем особняке (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца). В кадре Вера предстала в обычном домашнем свитере темно-коричневого цвета, со слегка растрепанными волосами и с минимум косметики на лице. Иногда на заднем фоне певицы мелькают украшенные по-новогоднему елочки в гирляндах.

Артистка решила поблагодарить поклонников за отклики о ее новой песне.

"От всей души хочу поблагодарить за отзывы о песне "Время летать". Она получилась именно такой, какой я хотела, и я рада, что она нашла отклик в ваших сердцах, потому что новый год, новый этап и время летать", - говорит Вера на записи.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.