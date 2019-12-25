Відома українська співачка Тетяна Котова, яка до цього була солісткою групи ВИА Гра приміряла на себе різні образи і поділилася ними в мережі

Про це повідомляє Politeka.net,з посиланням на Instagram знаменитості.

У своєму мікроблозі Котова створила швидке відео, зроблене з фотографій. На ньому артистка представлена в різних образах з життя. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

«А яка ти «Таня Котова» будеш в новорічну ніч? Пропоную всім приміряти на себе можливі ролі з мого життя, для створення настрою у святкові дні 😹» - написала співачка.

Котова запропонувала своїм передплатникам робити скрін відео і писати, що у них випало в коментарях.

Раніше Тетяна Котова показала жінкам, як одягатися при цьому чи кожна зможе виглядати так ефектно, як сама артистка.

На новому опублікованому відео, дівчина грайливо і невимушено змінює вбрання один за іншим і широко посміхається:

«Прямо з офісу на новорічний корпоратив без підготовки? Ну вже ні, я підготувала ідеї на всяк випадок😉💕

Стримані і святкові образи з джинсової блузкою…», - підписала відеоряд артистка.

На кадрах знаменитість засвітила свої апетитні форми - стегна і груди зокрема, а також стрункі ніжки. Фанати вже так звикли до відвертих публікацій співачки, що стали писати короткі і схожі на свої попередні коментарі - але в основному мова йде про неймовірної привабливості Тетяни Котової.

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