Решила похвастаться домом, но что-то пошло не так

Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась своим домом и в очередной раз нарвалась на шквал критики

Об этом передает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

В кадре артистка с цветами позирует на фоне своего дома.

«Когда праздник каждый день!🌺😊» — лаконично подписала она пост.

Снимок вызвал бурное обсуждение в сети.

Стоит отметить, что многим понравился дом, однако некоторых фоловеров привлек не особняк артистки, а ее сапоги.

В комментраиях подписчики раскритиковали их, отметив, что выглядят они нелепо и посоветовали ей купить новую обувь.

«Все супер! И дом и украшения на доме , но вот эти сапоги..жесть и смех», «Хорошо, когда есть деньги», «Настя, мы тебе желаем в Новом году счастья и пора уже поумнеть,ты очень уже взрослая тетенька», «Как то все аляписто, и сапоги стоило не такие объемные одеть», «

Где вагоны цветов??..😳 Просим!!..», «Шикарный дом , красивая женщина, но купите себе другие унты», - пишут в сети.

Ранее мы писали, что 22 деабря Волочкова опубликовала пост, на фото которого позировала в блестящем костюме: жакете и брюках. На голову и шею артистка надела необычные аксессуары. Волочкова находилась возле новогодней локации.

"А Вы уже ощущаете наступление праздника?🐣 Я немного в необычном для себя образе😊 Но стараюсь скрашивать предновогоднюю суету радостью, позитивом, любовью❤️ и, конечно моими творческими проектами...", - написала Анастасия.

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