Молодая мама Регина Тодоренко прихвастнула новым откровенным кадром

Артистка релаксирует на одном из самых популярных курортов мира. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды ТВ и сети.

На этот раз известная телеведущая и молодая мама показала себя среди экзотической растительности. На супруге звездного российского исполнителя Влада Топалова раздельный купальник в полоску. Волосы артистка частично приподняла в пучок, свои руку и палец, почему-то, держит у рта.

Фотография получилась атмосферной - теплой и красочной. Но главное на что обратили внимание поклонники артистки - это, разумеется, ее фигура. Регина Тодоренко на снимке демонстрирует подтянутый живот, частично видна ее грудь, а а также обольстительные бедра.

Фаны пишут, что в восторге от Регины, ее жизнерадостности, а также благодарят за конкурс - артистка решила устроить для своих подписчиков новогодний розыгрыш призов.

Ранее, кроме физической демонстрации себя – пикантных частей тела в частности, артистка решила рассказать о личном.

На еще одном новом опубликованном фото артистка показалась со своим маленьким ребенком. Не только этот факт, но и то, что телеведущая спустила с плеч платье и немного даже «посветила» грудью, привлек внимание публики. В кадре знаменитость предстала вся в белом на руках с сыном и, похоже, она его кормила в момент съемки. Волосы артистка распустила, взгляд у нее на снимке – проницательный, любящий, словом, как у каждой мамы:

«@vladtopalovofficial + #Майкл = лучшее, что случилось в моей жизни! 🐻 🐻🐻 Сейчас читаю главу о детских капризах, манипуляциях, истериках, и как с ними справляться. Ответ очень прост: «НЕ ДОВОДИТЬ ДО вышеперечисленного»,- пишет Регина в сети и добавляет, добавляет немало – она опубликовала лонгрид в своем микро-блоге, о «формуле счастливого родителя»:

«…Как только я нашла формулу решения этой сложной математической задачи, все заиграло новыми красками.

Формула - собственный пример! Необходимо всегда обращаться к истокам. Ранее мы не говорили, а лишь показывали, иллюстрировали свои мысли наскальными рисунками. Вот и сейчас, как мне кажется, эффективнее просьбу подкреплять действием. Мы пробуем, Майкл отзеркаливает) Да, на все это нужны время, силы и ЛЮБОВЬ 💓».

Поклонники оценили и кадр, и советы звезды – отметили естественный «свежий» вид артистки, мастерство фотографа и, конечно же, милейшего малыша.

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