Звезда показала, как отправилась на отдых к семье и нарядила елку

Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

В этот раз знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась перед очередным выступлением, пишет Politeka.

В этот раз звезда показала, как отправилась на отдых к семье и нарядила елку. Она рассказала, что в этом году отдала предпочтение живым лесным красавицам, правда, собранным из веток. После в разделе Стори Леся показала эти самые елочки в двух вариантах – маленькую и большую.

На основной странице в Инстаграм Никитюк также показала парочку новогодних снимков, на которых продемонстрировала, как развлекается со своим домашним любимцем Рафчиком.

Леся с ярким макияжем и прической позировала возле камина и украшенной елки. На ведущей – розовый пушистый уютный свитер и черные джинсовые леггинсы.

"Ше довго чекати той Новий рік? Рафік побачив тазік олів’є. Еще долго ждать Новый год?" – пишет Никитюк.

Пользователи звезды тут же принялись комментировать шутливый пост звезды.

Также Леся показала не только необычный кадр в образе со смелым декольте, но и действительно уникальные и яркие кадры, снятые во время съемок шоу "Ле-маршрутка". Во время шоу Никитюк показала уникальные места Украины, которые стоит узнать и где стоит побывать каждому жителю страны.

«Если меня когда-то спросят: "Что ты сделала для своей страны?", я отвечу: "Я ее показала! И я даже не знаю, оценит ли кто-то старания мои и всей нашей команды. Я знаю, что свое не любят. Почему-то так сложилось! Все всегда хотят зарубежное. Наверное, это желание осталось еще с СССР. "Мама, привези жвачку заграничную, с переснимачкой, чтоб на руку, свитер турецкий... и бананов!". Я бананы попробовала лет в 10! А теперь они под Киевом растут. Так возможно пора полюбить свое?» – написала Никитюк под постом.

Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.

Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».

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