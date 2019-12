View this post on Instagram

Leps Christmas 2020 🌟 Традиционные встречи с коллегами на Рождество с Григорием Лепсом @gvleps в самом дружелюбном зале @eminofficial Крокус Сити Холл 🔝 Смотрите на Первом канале @1tv ... Спасибо @iuriiaksiuta за такой плодотворный и интересный 2019 год! В предвкушении новых проектов в Новом году 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ Look by @philippplein