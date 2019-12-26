Знаменитый певец Филипп Киркоров поделился яркими снимками со своего выступления

Филипп Бедросович поделился фото из уже традиционных встреч с коллегами на празднике "Рождество с Григорием Лепсом", об этом сообщает Politeka.net.

Снимки поп-король опубликовал у себя на странице в Instagram. А так же, как бонус, показал небольшое видео своего выступления:

На фото запечатлены фрагменты выступления Киркорова на сцене, его смелые наряды, сценография, завораживающая подтанцовка.

Киркоров несколько раз менял свой образ.

Поклонники не сдерживали своего восторга в комментариях: "

Ждём. Таких артистов можно смотреть бесконечно 👏👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️", " Look бомбический👍💣", " Сколько я вас знаю и не перестаю восхищаться песнями в вашем прекрасном исполнении.Когда вы исполняете любую из песен мороз по коже,жить хочется,вы мой кумир были всегда👍👍🙏🙏💘❤️💓💗", " амый яркий...и талантливый певец!!!", " ❤️❤️❤️Очень жду Новогодних концертов! Филипп любимый!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Какие шикарные фотографии!☀️🎆😍🔥".

Напомним также, недавно Филипп Киркоров оказался в пикантной ситуации. Это произошло после выхода нового влога российского певца Егора Крида, который ненароком подставил товарища.

В новом влоге Крид пообщался с Киркоровым. Но дело в том, что Филипп Бедросович появляется в кадре с телефоном в руках, на котром хорошо видно, что экран смартфона артиста украшает фото рельефного торса голого мужчины.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.

Также Politeka писала, что Киркорова и Ани Лорак застали за поцелуями: видео слили в сеть.