Знаменитий співак Філіп Кіркоров поділився яскравими світлинами зі свого виступу

Філіп Бедросович поділився фото з вже традиційних зустрічей з колегами на святі "Різдво з Григорієм Лепсом", про це повідомляє Politeka.net.

Знімки поп-король опублікував у себе на сторінці в Instagram. А також, як бонус, показав невелике відео свого виступу:

На фото зображені фрагменти виступу Кіркорова на сцені, його сміливі вбрання, сценографія, чаруюча підтанцьовка.

Кіркоров кілька разів міняв свій образ.

Шанувальники не стримували свого захоплення в коментарях: "

Чекаємо. Таких артистів можна дивитися нескінченно 👏👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️", " Look бомбічний👍💣", " Скільки я вас знаю і не перестаю захоплюватися піснями у вашому прекрасному виконанні.Коли ви виконуєте будь-яку з пісень мороз по шкірі,жити хочеться,ви мій кумир були завжди👍👍🙏🙏💘❤️💓💗", " амий яскравий...і талановитий співак!!!", "❤️❤️❤️Дуже чекаю Новорічних концертів! Філіп улюблений!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Які шикарні фотографии!☀️🎆😍🔥".

Нагадаємо також, недавно Філіп Кіркоров опинився у пікантній ситуації. Це сталося після виходу нового влога російського співака Єгора Кріда, який ненароком підставив товариша.

В новому влоге Крід поспілкувався з Кіркоровим. Але справа в тому, що Філіп Бедросович з'являється в кадрі з телефоном у руках, на якому добре видно, що екран смартфона артиста прикрашає фото рельєфного торсу голого чоловіка.

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

Як повідомляла Politeka, Кіркоров різко схуд на 40 кг і змінився до невпізнання: нові фото вражають.

Також Politeka писала, що Кіркорова та Ані Лорак застали за поцілунками: злили відео в мережу.