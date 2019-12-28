Жена принца Уильяма, Кейт Миддлтон, вызывает восторг у публики

Герцогиня Кембриджская является эталоном женщины практически во всем мире. Есть несколько секретов привлекательности Миддлтон.

Во-первых, у Кейт всегда чистые волосы, натуральный цвет и подстрижены кончики, пишет sm-news.ru. Ее прическа всегда идеальна.

Герцогиня, в основном, ходит с распущенными волосами, только изредка собирая их в хвост, или, для торжественных случаев - в пучок.

Во-вторых, Кейт всегда выбирает платья А-силуэта, которые подчеркивают ее фигуру и выглядит очень женственно.

Во дворце категорически против мини, но это и делает Кейт еще более элегантной.

Также Миддлтон выбирает только матовые колготки, что естественно, ведь блестящие - только бы удешивили образ. Кроме того, герцогиня не носит цветные колготки, либо колготки с рисунком.

Кроме того, Кейт редко увидишь без улыбки. И правда, ведь улыбка украшает любое лицо.

И последний секрет привлекательности - вежливость. Кейт не повышает голос и никогда не ругается. Она ведет себя с достоинством, и не опускается до уровня обидчиков, и не злословит. К слову, Миддлтон не смотрит на людей свысока.

Напомним, эксперт Патти Вуд изучил язык тела герцогини Кембриджской. По его словам, по движениям Миддлтон заметно - дети для нее в приоритете. Заботливая мать переживает за своих ребятишек, и часто к ним наклоняется.

Таким образом, герцогиня хочет понять, когда те чувствуют себя некомфортно. Взгляд женщины всегда прикован к детям, а не на камеры и репортеров.

Ранее сообщалось, что в этом году дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма , Джордж и Шарлотта, впервые были на взрослом рождественском выходе. Поэтому все внимание притянули именно они.

На службе также присутствовал принц Чарльз и сама королева Елизавета, которая приехала на автомобиле Bentley вместе с женой Чарльза — герцогиней Корнуольской, Камиллой.

Ранее мы писали, что 2020 год в Великобритании пройдет под знаком Кембриджей, то есть Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Оказывается, герцоги Кембриджские готовят для своих поклонников интересные новости.

Напомним, что стоит за пугающим знаком Кейт Миддлтон, которая шарахнулась от принца: скандальная правда.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон и принц Уильям угодили в пикантный конфуз: "Боже, даже секунда не прошла...".

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