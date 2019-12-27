Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России, удивила поклонников необычным фото из отдыха

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

Так, днем ранее Регина рассказала о своем новом путешествии и отдыхе. При этом на новом фото в Инстаграм звезда показала фигуру в купальнике. А в этот раз показала кадр с того же отдыха на Бали, только в новом наряде и со счастливой улыбкой на лице.

Сама она прошлась по побережью в темном купальнике, поверх которого был надет легкий наряд красного оттенка.

Ранее она также рассказала о своем успехе:

«Учили ли вас родители радоваться за других? А вы учите своих детей радоваться чужим победам и достижениям? История: недавно под одним из своих интервью обнаружила комментарий «как же бесит вечный позитив этой выскочки Регины» и , если честно, ужаснулась.😱

То есть раздражает, когда у другого все хорошо?????? Серьезно???? Как же тяжело этому человеку в обществе, ведь ее не научили со-радости, а родители своим примером навязали зависть , 😩зависть, осуждая других за их достижения( у этой девушки тоже когда-то появятся дети, а , возможно, они уже есть. А ведь они станут заложниками идентичного воспитания и будут ненавидеть тех, у кого положительное мышление, у кого многое получается. И эта озлобленность будет нарастать каждый день , как снежный ком», – пишет Регина под постом.

Ранее, кроме физической демонстрации себя – пикантных частей тела в частности, артистка решила рассказать о личном.

«@vladtopalovofficial + #Майкл = лучшее, что случилось в моей жизни! 🐻 🐻🐻 Сейчас читаю главу о детских капризах, манипуляциях, истериках, и как с ними справляться. Ответ очень прост: «НЕ ДОВОДИТЬ ДО вышеперечисленного»,- пишет Регина в сети и добавляет, добавляет немало – она опубликовала лонгрид в своем микро-блоге, о «формуле счастливого родителя».

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