Известная украинская и российская телеведущая Анфиса Чехова показала фото с отдыха в Вильнюсе

На фото знаменитость лежит боком на кровати в одном нижнем белье. Волосы у телеведущей распущены, а на руке виднеется резинка для волос. Можно заметить внушительную грудь под руками и открытую пятую точку. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ну, что вы всё, Париж, Париж... А почему бы за романтикой не поехать в Вильнюс? Особенно на рождество.", - подписала фото Чехова.

Фанаты успели оставить несколько комментариев на страничке:

"Добро пожаловать к нам в город!", "Что вы всё Париж, Вильнюс... Проще поехать в Великий Новгород - например. ) Там тоже есть отели, кофе и сыры... И персонал говорит на чисто русском. Вид на озеро, или на лес.", "Как красиво и романтично написано! Захотелось в Вильнюс!", "Старый город красив! Приезжайте обязательно к нам летом на море в Палангу или Ниду".

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Анфиса Чехова ведет украинскую передачу "Давай поженимся" на канале Интер и украинское телевизионное шоу "Как выйти замуж" на канале СТБ. Кроме того, она ведет телепередачи в России.

Кроме того, она снялась в ряде фильмов жанра комедии. Также Анфиса тщательно следит за своей фигурой. Не так давно известная телеведущая занялась продвижением авторского курса похудения. Ко всему прочему, телеведущая частенько радует поклонников новыми снимками, которые получает множество положительных отзывов.

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Чехова поделилась свежими снимками в своем микроблоге в Инстаграм. Звезда находится на фешенебельном курорте в Омане и частенько на зависть поклонников хвастается фото с отдыха в этой арабской стране. На этот раз Анфиса провела ночь в пустыне. Она предстала в легком синем платье в белый горошек, длиной до середины икры. Также восхитительный образ дополнили белые кроссовки, сумочка синего цвета и полупрозрачные очки с коричневыми стеклами. На всех кадрах звезда широко и искренне улыбается.

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