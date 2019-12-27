Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала новое фото

Знаменитость в этот раз позировала на фоне постера канала M1. Она поздравила канал с совершеннолетием, а значит, что ему исполнилось 18 лет. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Кумейко показалась в этот раз в черном прозрачном платье, под которым видно обтягивающее белье. Фото получилось довольно пикантным и интересным.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"Анастасия, целую Ваши ноги...", "Настя, вы супер!!!", "Присоединяюсь, Нана".

Сообщалось, что певица Анастасия Кумейко, которая ранее состояла в группе «Nikita», рассказала о своих отношениях с Дашей Астафьевой.

Певица призналась, что очень расстраивалась, когда читала критику о себе. По ее словам, в музыкальном проекте ее в первую очередь ненавидели фанаты этой группы. Ей писали, что у нее короткие ноги, узко посаженные глаза, толстые бедра. Однако в сложные моменты поддержала другая участница коллектива - Даша Астафьева.

Сообщалось, что сочная экс-Nikita взбудоражила видом в прозрачном платье.

Певица предстала в прозрачном платье телесного оттенка. Наряд идеально подчеркнул изгибы звезды.

Экс-Nikita томно опустила глаза, приложив руку к бедру.

"Как узнать, что ваше сердце остановилось:

1. Вы не знали друг друга до этого лета;

2. Вы болтались по свету, земле и воде;

3. Совершенно случайно вы взяли билеты на соседние кресла на большой высоте", - процитировала звезда песню известного группы "Сплин".

Примерно за полчаса пост Анастасии собрал почти 1000 лайков.

"Мое сердце - замерло🍷", "Мне платье понравилось😍", "На такой красавицы будет все красиво😘😘😘", "Как замерло)) неужели такое тесное..снять немедленно))😂🔥🔥🔥".

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