Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала новое фото
Знаменитость в этот раз позировала на фоне постера канала M1. Она поздравила канал с совершеннолетием, а значит, что ему исполнилось 18 лет. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Кумейко показалась в этот раз в черном прозрачном платье, под которым видно обтягивающее белье. Фото получилось довольно пикантным и интересным.
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Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:
"Анастасия, целую Ваши ноги...", "Настя, вы супер!!!", "Присоединяюсь, Нана".
Сообщалось, что певица Анастасия Кумейко, которая ранее состояла в группе «Nikita», рассказала о своих отношениях с Дашей Астафьевой.
Певица призналась, что очень расстраивалась, когда читала критику о себе. По ее словам, в музыкальном проекте ее в первую очередь ненавидели фанаты этой группы. Ей писали, что у нее короткие ноги, узко посаженные глаза, толстые бедра. Однако в сложные моменты поддержала другая участница коллектива - Даша Астафьева.
Сообщалось, что сочная экс-Nikita взбудоражила видом в прозрачном платье.
Певица предстала в прозрачном платье телесного оттенка. Наряд идеально подчеркнул изгибы звезды.
Экс-Nikita томно опустила глаза, приложив руку к бедру.
"Как узнать, что ваше сердце остановилось:
1. Вы не знали друг друга до этого лета;
2. Вы болтались по свету, земле и воде;
3. Совершенно случайно вы взяли билеты на соседние кресла на большой высоте", - процитировала звезда песню известного группы "Сплин".
Примерно за полчаса пост Анастасии собрал почти 1000 лайков.
"Мое сердце - замерло🍷", "Мне платье понравилось😍", "На такой красавицы будет все красиво😘😘😘", "Как замерло)) неужели такое тесное..снять немедленно))😂🔥🔥🔥".
Напомним, известная украинская певица откровенно рассказала о семейной драме
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