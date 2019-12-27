Певица Надя Дорофеева озадачила поклонников необычным снимком

Как пишет Politeka, известная украинская певица Надя Дорофеева, которая выступает в составе группы "Время и стекло", часто радует публику яркими фото на своей странице в соцсети Instagram.

В этот раз красотка разместила кадр, на котором позирует в розовом свитере и джинсах. Надя не смотрит в камеру, при этом руки она кокетливо подняла над головой.

Примечательно, что в подписи к снимку артистка сообщила, что ненавидит розовый цвет.

Фанатов обескуражила новость. Они не поверили певице, предположив, что на самом деле Дорофеева любит этот цвет, который в прочем, ей очень идет.

«Надеюсь это не правда что ты не любишь розовый цвет?😂», «Вы не любите розовый, а я люблю вас💜», « Тебе очень идет», «А зачем носить если не любишь?💔 Лучше ведь просто одеть то что тебе нравится и наслаждаться», «Я тоже ненавижу Надя ти не одна такая ❤️❤️❤️», «Розовый освежает»,- пишут в сети.

До этого Надя Дорофеева похвасталась в сети откровенными нарядами, в которых выступила на концерте.

Снимки девушка опубликовала в разделе Stories в Instagram. Так, на одном из опубликованных снимков Дорофеева одета в один только боди черного цвета с надписью бренда, сверху лишь накинута прозрачная накидка в виде платья. Она выгнулась в соблазнительной позе, продемонстрировав зрителям со сцены свои голые ноги и пятую точку. Руки она подняла вверх, в одной Дорофеева держала микрофон.

На другом снимке с раздела историй, Дорофеева запечатлена в той же позе на сцене, но уже в другом наряде. На ней - мини-платье цвета синий металлик, из-под которого выглядывают чулки. Она также соблазнительно прогнулась вперед.

Отметим, что Дорофеева любит необычные снимки, которые демонстируют ее фигуру и подчеркивают достоинста. Так она также опубликовала дурашливый снимок с высунутым языком и милыми веснушками.

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