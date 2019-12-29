На днях дети британского принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон, Джордж и Шарлотта, впервые посетили взрослое мероприятие - рождественскую службу

Мероприятие проходило в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, пишет Рoliteka.net. Фото королевской четы мигом облетели сети. (Чтобы посмотреть видео, доскоролльте до конца страницы)

После окончания службы королевская семья собралась на ступеньках храма, чтобы проводить Елизавету II.

Дети и взрослые хотели помахать королеве, которая ездит на авто. Внимание публики привлекли манеры дочери Кембриджей - Шарлотта сделала реверанс, когда Елизавета вышла из церкви. Дело в том, что девочка заметила, как ее мама сделала данный жест королеве и решила не отставать от Кейт.

Таким образом Шарлотта показала, что она уже, хоть и маленькая, но настоящая принцесса.

Напомним, на службе также присутствовал принц Чарльз и сама королева Елизавета, которая приехала на автомобиле Bentley вместе с женой Чарльза — герцогиней Корнуольской, Камиллой.

Муж королевы принц Филипп, герцог Эдинбургский, два года подряд не присоединился к семейству и остался в Сандрингемском дворце. Известно, что он только недавно выписался из больницы.

Также на мероприятии не было принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Оба вместе с сыном уехали встречать Рождество в Канаду с матерью Меган.

Ранее мы писали, что герцогиня Кембриджская является эталоном женщины практически во всем мире. Есть несколько секретов привлекательности Миддлтон.

Во-первых, у Кейт всегда чистые волосы, натуральный цвет и подстрижены кончики.

Во-вторых, Кейт всегда выбирает платья А-силуэта, которые подчеркивают ее фигуру и выглядит очень женственно.

И еще один секрет привлекательности - вежливость. Кейт не повышает голос и никогда не ругается.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают серьезный кризис в отношениях.

По данным некоторых источников, в отношениях супругов наметился серьезный разлад. Поговаривают, что дело может даже дойти до развода. Поклонники королевской семьи замечают все больше подтверждений сообщениям о ссорах пары.

Напомним, что стоит за пугающим знаком Кейт Миддлтон, которая шарахнулась от принца: скандальная правда.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон и принц Уильям угодили в пикантный конфуз: "Боже, даже секунда не прошла...".

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