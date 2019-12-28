Знаменитость опубликовала свои фото в сети

Пиппа Миддлтон, сестра жены принца Уильяма Кейт, поделилась фотографиями с пляжа

Знаменитость является младшей сестрой герцогини Кембриджской. Она попала в объектив, когда отдыхала на острове Сен-Бартелеми. Об этом пишет Politeka.

На снимках Пиппа появилась в белом купальнике в горошек. Он подчеркнул соблазнительные формы светской львицы.

Отметим, что в прошлом году Пиппа стала впервые мамой. Но если смотреть на фото, то сестра Кейт быстро восстановила форму.

С Пиппой отдыхал ее супруг, а также родители герцогини Кембриджской. На фото можно увидеть маму Кейт - 64-летняя женщина отлично выглядит на свой возраст.

Ранее мы сообщали, что жена принца Уильяма, Кейт Миддлтон, вызывает восторг у публики.

Герцогиня Кембриджская является эталоном женщины практически во всем мире. Есть несколько секретов привлекательности Миддлтон.

Во-первых, у Кейт всегда чистые волосы, натуральный цвет и подстрижены кончики.

Герцогиня, в основном, ходит с распущенными волосами, только изредка собирая их в хвост, или, для торжественных случаев - в пучок.

Во-вторых, Кейт всегда выбирает платья А-силуэта, которые подчеркивают ее фигуру и выглядит очень женственно.

Во дворце категорически против мини, но это и делает Кейт еще более элегантной.

Сообщалось, что 2020 год в Великобритании пройдет под знаком Кембриджей, то есть Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Герцоги Кембриджские готовят для своих поклонников интересные новости. Об этом заявил королевский эксперт Амид Скоби, который присутствовал на недавнем секретном брифинге в Букингемском доме.

По словам специалиста, от принца и его жены стоит ждать важных объявлений во время праздников, пишет Heirpod ABC.

Как отметил эксперт, действия королевской четы является небольшим отступлением от традиций, чтобы порадовать подданных.

Напомним, секрет воспитания детей Кейт Миддлтон раскрыт

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