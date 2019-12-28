Российская певица Лолита Милявская поделилась видео, где продемонстрировала свою фигуру перед зеркалом

Артистка рассказала, что она сейчас на съемках и должна быть в прямом эфире. Лолита в ролике с распущенными волосами и в черном боди. Об этом пишет Politeka.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под видео:

"Лолиточка, с наступающим новым годом!!! Любим и целуем!", "Лолита все таки ты умничка", "Бомбита", "Лолита вы как всегда на высоте", "Лолочка классная", "Лолита ты просто огонь", "Красивая все таки вы женщина Лолита!!!".

Сообщалось, что Лолита напугала россиян внешним видом, даже макияж не спас.

56-летняя российская певица Лолита Милявская поделилась кадрами, после чего поклонники стали переживать за ее душевное состояние.

В своем микроблоге в Инстаграм Лолита выложила очередное видео, на котором прихорашивается к выступлени. Артистка сидит в гримерке перед зеркалом, уже с макияжем и коронной красной помадой на губах, а сзади нее над прической "колдует" мастер. Что говорит певица, неслышно, так как она наложила звук - одну из своих песен.

"Чтобы женщина не говорила, можно не слушать 😂, просто смотреть, как шевелятся её губы 💋 Как я себе нравлюсь такой 😘✌️ «На каждом моя помада, но близко к сердцу не надо!» - это я когда-то спела 😎", - подписала ролик звезда.

Сообщалось, что фанаты Лолиты Милявской нашли архивное видео и на днях разместили его в Инстаграм.

На кадрах украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки общается с журналистами, как вдруг слышит выкрик: "Я хочу тебя, Вера!".

Как оказалось, рядом присутствовала Лолита, которой Верка Сердючка тут же уделила внимание. Артистка со своей фирменной звездой на голове пригласила Лолиту к себе со словами: "Иди сюда, моя хорошенькая, диссидентка тоже".

Напомним, Лолита после развода сняла пикантное видео о поцелуях

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