Сейчас актриса много снимается,, но о проблемах никогда не говорит

За 11 лет сериал «Сваты» обрел мега популярность, однако его артистам пришлось столкнуться с серьезными трудностями за эти годы

Так, актриса Людмила Артемьева, которая сыграла супругу одного из главных героев – Юрия Анатольевича, Ольгу, из-за чрезмерного участия в сериале потеряла ребенка.

Артемьевой долго пришлось доказывать свой актерский талант. После окончания вуза ей доставались в основном второплановые роли немолодых женщин, а реализоваться на телевидении или в кино тоже очень долго не получалось.

Актриса начала активно сниматься только в начале 2000-х, когда ей было уже почти 40 лет. Проекты «Кто в доме хозяин?» «Таксистка» и «Сваты» сделали Артемьеву невероятно популярной. Но испытания на этом не закончились. Сначала всех потрясла новость о разводе Людмилы Викторовны.

Выяснилось, что муж артистки Сергей Парфенов из-за финансовых трудностей начал прикладываться к бутылке и устраивать дома скандалы.

Естественно Людмила не выдержала и после 15 лет брака подала на развод. Наступил период затишья – в карьере и жизни.

Позже актриса снова обрела личное счастье. О новых отношениях она не рассказывала, но в 2012 году сообщила продюсерам «Сватов», что уходит в декретный отпуск.

На тот момент звезде было 48 лет, но она мечтала родить ребенка. И вот, когда до конца беременности оставалась всего пара месяцев, у нее случился выкидыш прямо на съемочной площадке. После этого артистка на несколько месяцев замкнулась в себе.

У Артемьевой уже есть взрослая дочь Екатерина, которая окончила Литературный институт имени Горкого и работает переводчиком с немецкого языка.

Сейчас актриса много снимается в кино и сериалах, но о проблемах в своей реальной жизни звезда никогда не говорит.

Напомним, звезду Сватов неожиданно похоронили, правду скрыть не удалось.

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