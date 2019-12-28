Все в предвкушении, что будет "после"

22-летняя супруга телеведущего Дмитрия Комарова, "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко показала, чем она зацепила звездного мужа

Как передает Politeka.net, красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала в топе и лосинах горчичного цвета. Судя по подписи, девушка позировала в одном из фитнес-центров Киева. В кадре Саша стоит, облокотившись на стеклянную перегородку, и смотрит с улыбкой в сторону. При этом невозможно отвести взгляд от ее подтянутого животика и стройных ножек.

Красавица, судя по всему, переживает по поводу своей фигуры и предстоящего Нового года с традиционной "обжираловкой" - конечно же, в шутку она захотела запечатлеть себя "ДО", чтобы помнить, какой прекрасной раньше была.

"28.12.2019. Фото. До. Оливье))"

Комментирующие кинулись утешать Кучеренко, рассыпаясь в комплиментах:

"Ждём фото после))"

"Вы прекрасно выглядите! И я не думаю, что что-то в Вас изменится за тарелочку оливье)"

"Красотулечка💪💋"

Ранее мы сообщали, Александра вызвала фурор в сети обворожительным образом. Девушка предстала в наряде "а-ля 20-тые" с оригинальным головным убором. Платье, макияж, фужеры с шампанским: все это слилось в единую нить роскошного фото.

Также мы писали, Кучеренко поделилась кадрами в "сториз". На одном из них на девушке необычная шляпка с вуалью, а также сексапильное черное платье. А на другом блестящие штаны-клеш красного цвета и блуза кремового оттенка.

Напомним, жена ведущего Александра также призналась, что обожает спонтанные поездку и полностью доверяет мужу в организации отдыха.

«Мы никогда не скучаем и всегда активно проводим время вместе. Поэтому я даже не сомневалась в том, как мы будем праздновать день рождения Димы — Конечно, в путешествие! Мы приняли решение за 10 минут и Сразу купили билеты. Обожаю стиль спонтанных поездок! Когда можно смело довериться авантюризму Димы и отправиться навстречу неожиданному приключению. Любовь один к другому и к путешествиям Делает нашу совместную жизнь яркое и полную незабываемых эмоций», — призналась Александра.

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