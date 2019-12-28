Актера культового сериала «Сваты» Федора Добронравова, сыгравшего добродушного и озорного Ивана Будько, постигло большое несчастье

Как стало известно, в 2018 году артист перенес инсульт, из-за чего на несколько месяцев пропал со сцены театра.

При это родственники Добронравова отказывались комментировать его состояние, из-за чего стали появляться слухи о скорой смерти артиста. Но Добронравов продолжал бороться с последствиями приступа и в итоге смог вернуться к полноценной творческой деятельности.

Сейчас актер все так же играет в театре, снимается, иногда выходит в свет в сопровождении сыновей.

Добронравов уверен, что съемки «Сватов» возобновятся в самое ближайшее время: несмотря на слухи об уходе исполнителей главных ролей.

Ранее мы писали, что Федор Добронравов признался, что живет «как в страшном сне».

«Володю, хотя он является продюсером фильма, я, к сожалению, видел всего два раза: на концерте и в офисе. Конечно, следил, но ничего в этом не понимаю. Мне так хочется, чтобы все это закончилось как страшный сон. Бывает же так, что понимаешь в полудреме: ты проснешься — и все будет хорошо», - отметил он.

В то же время Добронравов рассказал, что «у меня там такое количество родных, близких мне людей! Нас разлучили на ровном месте, я не могу с ними встретиться. Но я не политик и не знаю, кто это сделал».

Также мы писали, что Федор Добронравов выдал секрет нового сезона "Сватов".

Актер, который сыграл в сериале Ивана Будько, не захотел раньше времени раскрывать детали сценария проекта, но пообещал зрителям, что в новом сезоне будет много всего интересного и неожиданного.

Ожидается, что в седьмом сезоне, сюжет охватит период в пять лет, а в одной из серий главные герои попадут в Россию XIX века.

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