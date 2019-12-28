Актер также прокомментировал запрет в Украине фильмов с его участием

Российский актер Юрий Гальцев заявил, что ему "ни тепло, ни холодно" от запрета фильмов и сериалов с его участием в Украине

Об этом он заявил в интервью российскому изданию.

"Детские фильмы, какая разница где их показывать, в России или в Украине? Смешно и глупо. Раньше я несколько раз в неделю в Киев летал, работал с прекраснейшими людьми. А теперь - "давайте мы Юру Гальцева запретим", - сказал актер.

Гальцев назвал "страшной" гибель жертв вооруженного конфликта на Донбассе, при этом смолчав о том, что именно Россия его инициировала.

"Наворотили ужасного, народ молчит, а разбираться придется нашим детям и внукам. Будут спрашивать у родителей: почему вы это не остановили?" - резюмировал он.

К слову, фильмы с участием Лепса и Гальцева запретили показывать на украинском телевидении.

Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало прокатные удостоверения и отменило государственную регистрацию на российские фильмы и сериалы с участием актера Юрия Гальцева и музыканта Григория Лепса (Лепсверидзе).

Также опубликован список фильмов и телесериалов с участием актера Гальцева на которые аннулированы прокатные удостоверения и отменена государственная регистрация.

Напомним, запрещенный в Украине артист купил квартиру в Одессе.

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