Известная модель Леонила Гузь, которая стала Мисс Украиной в прошлом году, показала фото без одежды
На снимке Леонила запечатлена по грудь. Она прикрылась только ее, возможно, полотенцем. Фотография вся в синих тонах. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Главный цвет 2020 года! Нравится вам синий? У кого любимый он?", - написала под снимком Леонила.
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Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото. Они хвалили красоту девушки и ставили смайлики в виде сердечек, а также огня.
Сообщалось, что бесстыжая Мисс Украина показала свои красоты в прозрачном белье.
Украинская красавица, победительница конкурса "Мисс Украина-2018", Леонила Гузь продолжает покорять сеть своими откровенными снимками.
20-летняя модель является регулярным пользователем сети Instagram, где не стесняется демонстрировать разные части своего тела, подогревая интерес к своей личности.
На этот раз девушка показала себя в достаточно откровенном образе. На новом фотоснимке Леонила позирует в черном нижнем белье и колготках. Длинные волосы знаменитость распустила, и они спадают по плечам тяжелыми прядями.
«С пятницей!🖤 И да, давно обо мне не говорили 😂», - лаконично подписала снимок она.
Сообщалось, что раздетая Мисс Украина показала шикарные формы во всей красе.
Модель Леонила Гузь, которая в прошлом году стала "Мисс Украина", показала фото топлес
На фото Леонила позирует на фоне красных занавесок. Грудь она прикрыла руками. Модель надела только блестящие штаны и открытые босоножки на шпильке. Образ Гузь дополнила длинными сережками и ожерельем.
Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:
"Убери руки", "Очень красивая", "Сочный пирожок", "Новогодняя прям", "Маникюр шикарный", "Красавица", "А другого цвета помады не было?".
Напомним, Мисс Украина похвасталась пятой точкой, забыв о стыде и белье
А еще Politeka сообщала, что бесстыжая Мисс Украина полностью разделась на камеру
Также Politeka писала, что Мисс Украина без штанов и стыда устроила взрослую фотосессию