Известная украинская ведущая Елена Филонова покорила сеть элегантным танцем на пилоне, выставив напоказ аппетитные формы

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

«А мы учим новый танец. Пока не получается. Но я его сделаю! Карявенько, трудно, но! Я не сдамся. Этот танец доведу до идеала, ну по своим возможностям», - говорится в сообщении.

На опубликованном видео Филонова демонстрирует свои умения, танцуя на пилоне. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

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Пока не получается. Но я его сделаю! Карявенько, трудно, но! Я не сдамся ☝🏽 Этот танец доведу до идеала, ну по своим возможностям 😂

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«Ленчик, молодец!», «вот это богиня!», «с Вашей фигурой очень красиво выходит», «Все прекрасно,все замечательно», «вау, настоящая кошечка», «молодец», «Прогиб хороший», «Смотреть одно удовольствие», - пишут они.

Как сообщалось ранее, телеведущую Елену Филонову избили на свадьбе харьковского чиновника Максима Мусеева и ведущей Евы Субботиной. Видео инцидента опубликовали в YouTube.

На кадрах Филонова рассказывает, как ей сделал замечание мужчина, за то что она якобы толкнула его спутницу. «Я обратилась к девушке и спросила, правда ли это. Она сказала, что все в порядке и ее никто не толкал. Но мужчина начал вести себя неадекватно», — утверждает ведущая.

Далее в ролике она наводит камеру на молодого мужчину и нецензурно выражается. Парень бросается на нее, а девушка кричит и плачет. Этот момент «борьбы» за освобождение мобильного в кадр не попал, виднеется только кусок платья и фигура ведущей. Затем Филонова возвращает телефон, в кадре видно, что ее пытаются успокоить.

Напомним, известная телеведущая изменилась до неузнаваемости после скандала с дочерью: "Боже, что с лицом?"

А еще Politeka писала, ведущая набросилась на дочь из-за наркотиков, такого поворота никто не ожидал: "Денег не хватит..."

Также Politeka сообщала, что дочь ногами избила известную  телеведущую