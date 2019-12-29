Звезда решила показать себя в необычном виде, засветив руки в татуировках

Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми кадрами, которые опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

Звезда решила показать себя в необычном виде. Так, Каменских решила кардинально изменить имидж ради финала Х-фактора.

На руках исполнительницы можно заметить «татуировки», а волосы уложенные в стильную прическу с ровными волосами. При этом дополнял образ певицы элегантный наряд из латекса и кольцо. В эфире самого «Х-фактора» Каменских пошутила, что «татуировки» ей всю ночь помогала рисовать Оля Полякова.

«E spectacular como siempre reina ✨✨🔥🔥», «Татухи классные», «Настя💖Любви Здоровья И Счастья Вам🎉🎉🎉😘👼🏼👼🏼👼🏼❤💚💖🎄🎁🎁🎁🎊🎊🎊», «Магические свечи🔥», «Настя ты задрала хватит тебя уже много.», «Красотка ты Настенька!!😘», «Какая же крутая😍😍😍😍», «Красуня😍❤️», «Красотка», – пишут пользователи.

«#xmasmood Хочу поделиться, что для меня самое важное во время #chrismasholidays😉

1. Елка🎄Без главного символа новогодних праздников - никак. Зажигаешь гирлянду и погружаешься в мир уюта и любви. Всегда вспоминаю, как в детстве мы с родителями развешивали игрушки ✨ а в этом году @fiori_ua окружили меня именно такими волшебными сувенирами, которые окунают в атмосферу детства и приятных воспоминаний.

2. Семья ❤️ Хочется проводить с любимыми и родными каждую минуточку, дарить им любовь, тепло и счастье!

3. Дарить подарки🎁 считаю, что самая большая ценность каждого подарка - это эмоции. Всегда стараюсь найти все самое праздничное и то, что 100% придаст рождественского настроения дому.

4. Музыка🎶 В детстве, я очень любила исполнять колядки с родителями и их коллегами из хора им. Верёвки. Мы заходили к соседям и пели. Для меня тогда это была нереально важная Рождественская миссия🌟

5. Настроение✨ Ведь когда радость в сердце и ты ею окутываешь окружающих - это бесценно ☝🏻», – ранее рассказала Каменских в Инстаграм.

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