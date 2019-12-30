Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова порадовала поклонников новым снимком в соцсети

Финалистка шоу «Танці з зірками» позирует за рулем роскошного внедорожника», передает Politeka.

На ней черные джинсы и такого же цвета джинсовая куртка, белая футболка и туфли на шпильке.

Чуть ранее она поделилась снимком из той же серии, на котором позирует с высоко поднятой ногой возле своей машины.

«Весь негатив этого года оставляю в багажнике и закрываю его», – подписала она снимок.

Мы также рассказывали о том, что гимнастка похвасталась перед подписчиками роскошной фигурой и своим подарком.

Звезда опубликовала фото в Инстаграм, на котором позировала в черном мини-платье, подчеркнувшем свою невероятную фигуру. Волнистые локоны и неброский макияж дополнили образ красотки. Она была у елки с подарком.

«#різдвянаісторіязтіноюкароль », - подписала пост Анна.

Также Анна Ризатдинова показала идеальную растяжку. На фото в сториз Анна предстала в белом платье для выступлений с пышным низом. При этом сверху оно украшено кружевами цвета золота. На втором снимке Ризатдинова изображена на сцене, когда исполняет воздушный шпагат.

Ранее сообщалось, что олимпийская призерка Анна Ризатдинова заверила поклонников, что слухи о пиаре за счет отношений с известным богачом – полная чушь.

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