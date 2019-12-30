Украинская хип-хоп исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко) поделилась с поклонниками роликом, который состоит из архивных снимков певицы
Как передает Politeka.net, соответствующее видео рэперша опубликовала на личной странице в Instagram.
На кадрах Алена запечатлена в разные периоды своей жизни: от детского сада до настоящего времени.
"Трохи апгрейднулась за останні 10 років", - написала она под своим постом.
Сочная красотка из "Квартала 95" засветила лишнее в глубоком декольте: "Вот это да"
Сильно похудевший Киркоров напугал внешним видом: "Я не думал, что..."
Большое горе постигло звезду сериала "Сваты": "прямо на съемках"
Жена Луценко после операций поразила внешним видом: теперь узнать можно только по паспорту
На первом фото будущая артистка в красном платье позирует с обезьянкой.
Затем повзрослевшая Алена предстает на фоне природы.
Далее снимок меняется на кадр со времен работы девушки воспитательницей в детском саду.
Завершатся ролик кадрами, сделанными уже в период популярности исполнительницы.
В комментариях под данным роликом украинцы восхитились метаморфозой рэперши.
"Лучшая", " мамка репа", "красотка так и осталась", "Все больше и больше)", "Через 10 лет апгрейд снова будет пушка", "Что за сумоист в конце?)", " вот это поворот", - писали под постом исполнительницы.
Ранее 28-летняя Алена Савраненко в своем микроблоге в Инстаграм поделилась свежим фото, на котором она предстала в пикантной позе в купальнике черно-красного цвета.
Так, пышечка разлеглась на полу и приподняла вверх ногу. При этом в кадре засветился роскошный бюст артистки. Алена с улыбкой уверенно и даже дерзко смотрит прямо в объектив.
Напомним, эпатажные Джамала и Alyona Alyona высунули языки на камеру: "Девочки разрывают..."
Как сообщала Politeka, Alyona Alyona сняла с себя одежду и задрала ногу: "Каменских обзавидуется"
Также Politeka писала о том, что раздетая Alyona Alyona показала пышные прелести во всей красе: «Ай, развратница!»