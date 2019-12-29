Примадонна российской эстрады Алла Пугачово тяжело переживает смерть Галины Волчек

70-летняя артистка не поехала на прощание с близкой подругой в московский театр «Современник» из-за того, что у нее резко ухудшилось здоровье, передает Politeka со ссылкой на росСМИ.

На гражданскую панихиду прибыли муж Пугачевой Максим Галкин с братом, дочь Кристина Орбакайте и бывший супруг Филипп Киркоров. Выступая перед присутствующими, Галкин сообщил, что у жены сильно поднялось давление, и она «не может физически находиться здесь».

Он также поблагодарил Волчек за многолетнюю дружбу и то, что она была фактически бабушкой для его и Пугачевой детей.

Как известно, певица оставила в соцсети запись по поводу смерти подруги.

«Великая, родная, близкая! Трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу», – написала она в Instagram.

Дружба двух легенд российской культуры длилась 30 лет. Они случайно познакомились во время гастролей Пугачевой в Сочи. В одном из своих интервью Примадонна рассказывала, что Галина Волчек часто приходила на ее концерты и сидела в первых рядах.

Супруг Пугачевой также скорбит за умершей актрисой и режиссером. Галкин поделился фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором запечатлены они с Аллой Борисовной, Кристина Орбакайте и, конечно же, Волчек.

Ранее сообщалось, что народную артистку СССР Галину Волчек госпитализировали вечером 23 декабря в Москве. Когда приехала скорая, она была уже не в сознании. После госпитализации артистку ввели в медикаментозную кому.

Галина Волчек перестала дышать самостоятельно из-за осложнений в результате двусторонней пневмонии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, смерть Галины Волчек прервала спектакль, артисты плакали за кулисами.

Как сообщала Politeka, Басков сообщил о большой трагедии, слез не сдержать.

Также Politeka писала, что предсмертное фото популярной актрисы облетело сеть: "Ее любили многие...", пугающий кадр.