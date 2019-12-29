56-летний российский актер Сергей Жигунов, коллега по съемочной площадке "Моей прекрасной няни" и бывший возлюбленный актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал удивительную историю

Как передает Politeka.net, Жигунов посвятил пост в микроблоге в Инстаграм своему другу актеру Михаилу Боярскому, который на днях отметил 70-летие. Жигунов рассказал о том, как в молодости они с "Д'Артаньяном" любили соперничать, и сейчас Боярский любит хвастаться, что он "уделал щенка".

По словам Жигунова, когда они познакомились, Боярскому было 37 лет, и он был "человеком-подвигом".

"Мы сразу начали выяснять, кто из нас сильнее. Мы боролись, бегали стометровку по ночной улице, состязались в армрестлинге, пытались отбоксировать друг другу лицо. Миша сейчас любит отписывать эту историю словами «а слышали, как я этого щенка метелил в Твери». Но чтобы доказать мне, что он все-таки круче, Михаил Сергеевич прыгнул с одного балкона на другой (см. фото)", - поделился Жигунов.

Актер поздравил Боярского с юбилеем:

"В связи с тем, что Мише исполнилось 70 лет, я официально заявляю, что я вовсе не против того, что он всем рассказывает, что та боевая ничья закончилась в его пользу, и он метелил меня как щенка. Потому что

а) я очень его люблю

б) старость надо уважать 🤣

в) он у нас такой один

А в гостинице этой я все-таки поселился. Этой весной, когда был проездом в Твери. Тогда и был сделан этот снимок"

Ранее мы сообщали, появилась информация, что Анастасия Заворотнюк ушла от Жигунова, потому что тот ее избивал. Об этом в одном из интервью обмолвилась подруга Заворотнюк режиссер Наталья Бондарчук. По ее словам, период разрыва отношений Насти с Сережей был весьма болезненным, ведь якобы он ее обижал.

Подобные заявления Жигунов резко пресек. Он пожелал коллегам остановиться, в противном случае они могут оказаться «в постыдном ряду медийных фриков».

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

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