87-летняя жена экс-президента России Наина Ельцина испытала сильное потрясение в связи со смертью актрисы Галины Волчек

У гроба Ельциной стало плохо. Раздавленную горем Наину Иосифовну пришлось уводить под руки. Ее усадили рядом с сыном умершей, Денисом Евстигнеевым, и отпаивали водой, пишут "Дни.ру."

По словам Ельциной, Галина Борисовна всегда ее поддерживала.

"Огромная потеря для всех в нашей стране. Она была замечательной актрисой, очень хорошим режиссером, выдающимся руководителем театра – легендарный "Современник" теперь уже навсегда связан с ее именем. А для меня она была еще и по-настоящему родным человеком", – поделилась Наина Иосифовна.

Напомним, церемония прощания с Волчек состоялась 29 декабря в театре "Современник", художественным руководителем которого она была. Проститься с легендарным творческим человеком пришли многие знаменитости: Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Максим Галкин, Сергей Гармаш, Михаил Ефремов, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст с женой Софьей и другие.

Особенно болезненно утрату переживает певица Алла Пугачева, которую с Волчек связывали искренние и крепкие узы дружбы.

"Умерла Галина Борисовна Волчек, ушла неотъемлемая часть нашего театра, нашей страны и моей семьи. Она была Мастером, нашим другом и настоящей бабушкой для наших детей. Соболезнования Денису и Кате! Нет слов... 🙏🏻", - писал в соцсети муж Пугачевой Галкин.

Галины Волчек не стало 26 декабря. Она умерла в больнице из-за отеков головного мозга и легких. Ранее мы сообщали, 23 декабря состояние здоровья актрисы резко ухудшилось из-за осложнений после пневмонии. Ее доставили в больницу и ввели в медикаментозную кому. Через несколько дней, несмотря на попытки реанимировать, у Волчек стали отказывать органы.

Также мы писали, при жизни Волчек часто и много курила. За полчаса она умудрялась выкурить четыре сигареты. Волчек рассказывала, что к мундштукам ее пристрастила Примадонна:

"Пугачева меня на мундштуки подсадила. Просто мундштучки, которые что-то вредное забирают. Я ее люблю и ей верю, она дала мне немножко, а потом я начала сама покупать", - говорила в своем время покойная.

Напомним, умерла звезда советского кино Галина Волчек: коллеги сообщили самую страшную новость.

Как сообщала Politeka, Волчек перед смертью раскрыла правду о детях Пугачевой: всплыла переписка, о которой никто не знал.

Также Politeka писала, что смерть Галины Волчек прервала спектакль, артисты плачут за кулисами.