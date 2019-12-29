Имя певицы сегодня известно далеко за пределами Украины

32-летняя звезда украинской эстрады Настя Каменских с самого детства подавала большие надежды, и, как показало время, они оправдались с лихвой

В сети всплыли архивные фотографии будущей суперстар, а опубликовало их издание Clutch.

Как видим, с детства девочка отличалась необычайно красотой, коммуникабельностью, а ее фирменная улыбка с годами стала только узнаваемее. На архивных кадрах девушка позирует с собакой, друзьями, бывшим бойфрендом.

Тут же – первые фотографии на паспорт Насти и ее мужа Алексея Потапенко, больше известного как Потап.

Успех артистки был предопределен еще в детстве. Начнем с того, что она родилась в очень творческой семье. Ее мама – Лидия Каменских была певицей Национального академического народного хора имени Г. Верёвки. Отец, Алексей Жмур, в молодости был капитаном «Динамо», а затем стал концертным директором хора, в котором пела мама Насти.

Кстати, крестной мамой певицы является народная артистка Украины Алла Кудлай.

Девочка росла в атмосфере любви и обожания. Когда ей исполнилось шесть лет, родители отправили ее учиться во Францию, а потом в Италию, где она в совершенстве выучила язык.

В 15 лет Настя окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Также она восемь лет профессионально занималась танцами — балетом. После школы поступила в USA Wisconsin International University in Ukraine, где преподавание ведется на английском языке.

В 2004 году Каменских выиграла гран-при фестиваля «Черноморские игры». В 2005 году получила в Лондоне награду UBN Awards «Открытие года».

Настоящая популярность к артистке пришла в 2006 году, когда она стала участницей дуэта «Потап и Настя». Коллектив собрал множество наград и премий.

В 2017 году Каменских ушла в сольное плаванье под псевдонимом NK.

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