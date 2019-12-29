Известная украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, невеста бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко, показала ролик с отдыха

На видео Кристина в легком платье с открытыми плечами. Она зашла в морскую воду и покружилась в ней, при этом платье приподнялось от этого. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я и Снеговик. Тропическая версия, поднимающая настроение. Праздник приближается", - написала Кристина.

Фанаты успели написать несколько комментариев под видео:

"Какая красота . Очень ждём новый сезон, в Москве есть подобная передача вашему, тоже очень экстремально, но ваша передача шоу вау", "Мне что-то на море захотелось. Вы такая красивая, Кристина)", "Просто супер, спасибо, что дарите хорошее настроение", "Вы такая позитивная. приятного отдыха!", "Даже настроение поднялось!", "Не, ну в такую тропическую версию я бы нырнула", "Можно мне так?)".

Ранее мы сообщали, что молодая любовница Розенко напугала внешним видом в купальнике.

Невеста бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко, телеведущая Елена-Кристина Лебедь похвасталась фото в купальнике и нарвалась на критику.

На снимке девушка позирует на пляже в одной из жарких стран. На ней надет бирюзовый купальник, а лицо скрыли солнцезащитные очки.

«Фотка с названием: «Да выдохни уже! Это не галлюны! Это РЕАЛЬНО ОТПУСК!»☀️⛱⛵️🤩🤩🤩"» - подписала снимок она.

Пользователи сети неоднозначно восприняли фото.

В комментариях большинство отметили, что Кристина очень тощая и пожелали ей немного набрать веса. Однако оказались и такие, кто восхитился фигурой телеведущей.

"Сори, но можно тебя покормить?", "Очень худая, нужно чуть чуть поправиться. Уж черезчур», «Крис, ну это уже анарексия какая то( береги себя, и хорошего отдыха», «Чего ты такая худаяя???».

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