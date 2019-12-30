Известная украинская певица Виктория Смеюха, солистка группы "НеАнгелы" показала фото со звездного коридора

На снимке Смеюха в красном мини-платье. Виктория приподняла одну ногу, что фото придало особой пикантности. На нем можно хорошо рассмотреть пятую точку певицы. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Супер", "Ой, какая красотка. С наступающим, женского счастья", "Ух, какая звездочка яркая", "Меняйтесь, Вика, не запрещено", "Шикарная красотка", "Очаровательная".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников кадрами, на которых она сверкнула похудевшей фигурой в пикантном наряде.

Артистка решила в этот раз не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа. Как известно, не так давно звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовились к предстоящим концертам.

Группа активно выступает, ездить по городам и дает множество выступлений. В этот раз звезда показала себя в естественном виде во время жаркого отдыха на побережья.

Так, Виктория сверкнула похудевшей фигурой во время фотосессии для взрослых, организованной специально для мужского журнала.

Сообщалось, что певица из "НеАнгелов" порадовала поклонников ярким кадром.

Так на новом опубликованном фото артистка красуется в черной классике, широко улыбается и всячески демонстрирует полученное удовольствие от своего выступления.

Девушка вышла на сцену в платье с декорированной средней зоной - прозрачная сеточка покрыла подтянутый живот исполнительницы. Яркой брюнетке очень к лицу алая помада на устах, она, как впрочем и обычно, показательно улыбается на камеру, держа в руках микрофон.

Напомним, горячая звезда "НеАнгелов" измазалась в песке ради интимных кадров в мини-бикини

А еще Politeka писала, что звезда "НеАнгелов" поразила внешностью в обычной жизни

Также Politeka сообщала, что звезда "НеАнгелов" прогулялась по Турции в спортивном костюме



