Известные украинские певицы Настя Каменских и Оля Полякова забрались на судейский стол Х-Фактора, чтобы потанцевать под выступление Верки Сердючки
На кадрах можно увидеть, как Полякова и Каменских забрались на стол и танцуют под музыку. На сцене выступает Верка Сердючка. Полякова в этот раз выбрала блестящее платье, а Настя в латексном черном костюме. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку Насти Каменских.
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Ранее мы сообщали, что в сети всплыли архивные фото Насти Каменских.
32-летняя звезда украинской эстрады Настя Каменских с самого детства подавала большие надежды, и, как показало время, они оправдались с лихвой.
Как видим, с детства девочка отличалась необычайно красотой, коммуникабельностью, а ее фирменная улыбка с годами стала только узнаваемее. На архивных кадрах девушка позирует с собакой, друзьями, бывшим бойфрендом.
Тут же – первые фотографии на паспорт Насти и ее мужа Алексея Потапенко, больше известного как Потап.
Успех артистки был предопределен еще в детстве. Начнем с того, что она родилась в очень творческой семье. Ее мама – Лидия Каменских была певицей Национального академического народного хора имени Г. Веревки. Отец, Алексей Жмур, в молодости был капитаном «Динамо», а затем стал концертным директором хора, в котором пела мама Насти.
Сообщалось, что знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми кадрами, которые опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.
Артистка продемонстрировала достаточно смелый и необычный образ. Для финала съемок песенного шоу «Х-фактора» звезда выбрала пикантный наряд, который выгодно подчеркнул ее похудевшую фигуру.
Так, Настя блеснула формами латексном наряде темно-синего цвета. На руках исполнительницы можно заметить «татуировки», которые, по словам Насти "рисовала сама Полякова".
Напомним, Каменских в латексе ошарашила резкой сменой имиджа
А еще Politeka писала, что Каменских ошарашила резкой сменой имиджа ради финала Х-Фактора
Также Politeka сообщала, что Полякова посветила пятой точкой в золотом платье