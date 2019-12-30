Известные украинские певицы Настя Каменских и Оля Полякова забрались на судейский стол Х-Фактора, чтобы потанцевать под выступление Верки Сердючки

На кадрах можно увидеть, как Полякова и Каменских забрались на стол и танцуют под музыку. На сцене выступает Верка Сердючка. Полякова в этот раз выбрала блестящее платье, а Настя в латексном черном костюме. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку Насти Каменских.

Фанаты не смогли оставить комментарии под видео. Оно было опубликовано в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что в сети всплыли архивные фото Насти Каменских.

32-летняя звезда украинской эстрады Настя Каменских с самого детства подавала большие надежды, и, как показало время, они оправдались с лихвой.

Как видим, с детства девочка отличалась необычайно красотой, коммуникабельностью, а ее фирменная улыбка с годами стала только узнаваемее. На архивных кадрах девушка позирует с собакой, друзьями, бывшим бойфрендом.

Тут же – первые фотографии на паспорт Насти и ее мужа Алексея Потапенко, больше известного как Потап.

Успех артистки был предопределен еще в детстве. Начнем с того, что она родилась в очень творческой семье. Ее мама – Лидия Каменских была певицей Национального академического народного хора имени Г. Веревки. Отец, Алексей Жмур, в молодости был капитаном «Динамо», а затем стал концертным директором хора, в котором пела мама Насти.

Сообщалось, что знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми кадрами, которые опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Артистка продемонстрировала достаточно смелый и необычный образ. Для финала съемок песенного шоу «Х-фактора» звезда выбрала пикантный наряд, который выгодно подчеркнул ее похудевшую фигуру.

Так, Настя блеснула формами латексном наряде темно-синего цвета. На руках исполнительницы можно заметить «татуировки», которые, по словам Насти "рисовала сама Полякова".

Напомним, Каменских в латексе ошарашила резкой сменой имиджа

А еще Politeka писала, что Каменских ошарашила резкой сменой имиджа ради финала Х-Фактора

Также Politeka сообщала, что Полякова посветила пятой точкой в золотом платье



