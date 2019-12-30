Николай Басков намерен выкупить квартиру погрязшего в долгах Филиппа Киркорова

Натуральный блондин хотел через подставных лиц приобрести недвижимость короля российской эстрады, пишет "Экспресс газета".

Как известно, Таганский районный суд Москвы постановил выставить квартиру Филиппа Киркорова на торги по иску латвийского банка ABLV Bank, которому певец задолжал 779 тысяч евро.

Во время съемок новогоднего концерта "Песня года" журналисты заметили, что Басков говорил по телефону о покупке квартиры.

"Найди какую-нибудь фирму, чтобы уши мои не торчали. Пусть они собьют цену и выкупят его халупу. Сделаю ремонтик и приглашу Филиппка на новоселье в его же бывшую квартиру. Этот лох голос от злости потеряет", – приводят СМИ слова Баскова.

Отметим, сам Филипп Киркоров подтвердил информацию о своем долге банку. Однако, по его словам, ситуация пустяковая.

"Да у меня один костюм стоит 90 тысяч евро! Продам десяток вещей из гардероба и долг латвийскому банку погашен", – заявил певец.

Напомним, ранее 52-летний российский певец Филипп Киркоров откровенно признался о своем нынешнем состоянии и о том, что его сподвигло.

Киркоров удивил своим внешним видом: артист заметно похудел и даже казался изможденным. По словам Киркорова, за последние полгода ему удалось скинуть 24 килограмма. Артист усердно работает над своим телом в спортзалах, включая здоровое питание.

Филипп отметил, что желание преобразиться у него появилось в Израиле на прошлогоднем песенном конкурсе "Евровидение".

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.