52-летний российский певец Филипп Киркоров откровенно признался о своем нынешнем состоянии и о том, что его сподвигло

В эфире шоу "Привет, Андрей!" с Андреем Малаховым Киркоров удивил своим внешним видом: артист заметно похудел и даже казался изможденным. Он решил рассказать публике правду, ничего не скрывая. По словам Киркорова, за последние полгода ему удалось скинуть 24 килограмма. Артист усердно работает над своим телом в спортзалах, включая здоровое питание.

Филипп отметил, что желание преобразиться у него появилось в Израиле на прошлогоднем песенном конкурсе "Евровидение".

"Все началось в Израиле на "Еровидении", когда Сережка Лазарев выступал. Там же Израиль, там невозможно так жить и я принял решение начать жить по-новому. Я не думал, что я так втянусь, но это действительно затягивает", - признался певец.

Более того он рассказал, что ему есть с кого брать пример.

"Я беру пример с моего кумира, идола детства – Валерия Леонтьева. Его внешний вид, форма спортивная, идеал, который казался мне недосягаемым. Но я медленно, но верно стремлюсь к вашей потрясающей форме", – поделился Киркоров.

Добавим, певец сообщил, какие упражнения он делает, чтобы добиться таких "крутых" результатов. В частности, он выполняет как силовые, так и упражнения для укрепления сердца и сосудов. С таким успехом, как отметил Малахов, певец скоро станет таким же подтянутым, как в молодости.

Ранее мы писали, Филипп Бедросович дал жару на празднике "Рождество с Григорием Лепсом". Он поделился кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Смелые наряды, сценография, завораживающая подтанцовка: комментирующие пришли в полный восторг от неуемной энергии звезды.

"Ждём. Таких артистов можно смотреть бесконечно", " Look бомбический👍💣", " Сколько я вас знаю и не перестаю восхищаться песнями в вашем прекрасном исполнении...", " ❤️❤️❤️Очень жду Новогодних концертов! Филипп любимый!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Какие шикарные фотографии!☀️🎆😍🔥", - писали поклонники в соцсети.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.