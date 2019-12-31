Украинская певица Ольга Цибульская рассказала, что нужно успеть перед Новым годом

Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм новый пост, пишет Рoliteka.net. На фото артистка предстала в красивом платье, которое открыло ее плечи и ножки. Все благодаря вырезам на наряде. Образ Оли дополняли красивые сережки и туфли на шпильке.

На фото Цибульская широко улыбалась и выглядела роскошно.

В посте Оля рассказала, что нужно успеть сделать перед Новым Годом.

Так, первым делом певица купила подарки родным и друзьям.

Также она успела перемерить все образы со своим стилистом. Далее артистка с сыном искала следы Деда Мороза.

В конце артистка написала, что нужно продолжать верить в чудеса.

За 13 часов пост звезды собрал более 11,5 тысяч лайков и много комментариев.

"Олечка-красотуличка !!! 🤗🤗🤗😊❤️❤️❤️💋💋💋 Невероятная!", "Ох и красивая. Ваууу❤️❤️❤️", "Очень хорошая волшебная добра радостная Оля Цибульськая богиня❤️❤️😍😍😍😍😍", "Красота !!! Похудела на 10 кг! Невероятно !!! 👏👍💐", "Как же ты волшебно выглядишь! 😍", "Солнышко Оленька!", "Бомбезно красавица 💥💥💥💥💥😍", "Кайф список😂", "Вы роскошно выглядите. Слежу за вашими рассказами и фотографиями))) ✨🎄 ✨ С наступающими праздниками вас и всю вашу семью ⛄)))", "Ноги хорошо побриты 😎", "Продолжать верить в чудеса - это сложно ... 😭😥", - написали пользователи сети.

Отметим, недавно Оля призналась, что скинула 10 килограммов, благодаря специалистам.

Напомним, недавно Цибульская буквально заворожила ярким образом в стиле 1920-х годов.

Звезда предстала в легком, струящемся платье с глубоким декольте.

Голову артистки украшал черный ободок. Сережки дополняли образ красавицы. Макияж с акцентом на глаза притянул взгляд.

Певица продемонстрировала ножки в светлых туфлях-лодочках.

В посте Оля поинтересовалась у подписчиков, хотели бы они жить в 1920-х годах.

Ранее мы писали, что Ольга Цибульская по случаю дня рождения ударилась в воспоминания.

Звезда эстрады, которой 14 декабря исполнилось 34 года, поделилась с поклонниками архивным черно-белым фото.

На фото Оле – не более трех лет. Она сидит, подняв руки вверх.

Напомним, что Оля Цибульская рассказала о страшном предательстве в своей жизни: «Я была не готова».

Как сообщала Politeka, «Секс был»: Цибульская сделала признание о DZIDZIO.

Напомним также, что Цибульская показала, как выглядела в детстве: "мимиметр зашкаливает"