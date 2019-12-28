48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева, которая перенесла экстренную операцию, показала, как выглядит ее порвавшийся грудной имплантат

Сейчас Кудрявцева постепенно приходит в себя. По словам звезды, до операции у нее ничего не болело и не воспалялось.

«Ничего не чувствовала, кроме как «поехала форма» одной груди! УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв», — поделилась подробностями артистка.

Также Кудрявцева опубликовала в социальных сетях удаленные имплантаты, чтобы предостеречь девушек от попыток улучшить свою красоту хирургическим путем.

«Сразу скажу, что не имею права отговаривать вас от каких-либо решений, просто не повторяйте моей ошибки и очень внимательно следите за состоянием своих имплантатов», — обратилась к подписчицам Кудрявцева.

Лера Кудрявцева добавила, что в составе имплантата находилась каша из геля. По словам знаменитости, 15 лет ее иммунитет боролся с инородным телом в организме, поэтому теледива постоянно чувствовала «синдром хронической усталости».

«Вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали четыре часа. Пластическим хирургам советую не нести «пургу», что все так безопасно, понимаю, что это бизнес, но многие молчат и у нас не принято говорить об этом!» — подчеркнула звезда.

По словам Кудрявцевой, силиконовые имплантаты они были установлены 15 лет назад с «пожизненной гарантией», а доктор говорил, что их «можно танком давить». Но очередная проверка показала, что один из них протекает 5-6 лет. Пришлось делать срочную операцию и извлекать силикон.

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