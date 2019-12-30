Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова приехала на отдых в Таиланд и уже успела разместить новые снимки в сети

Как пишет Рoliteka.net, российская артистка всячески привлекает внимание к своей персоне на страничке в Instagram.

На этот раз Волочкова похвасталась отдыхом в Таиланде. На первом снимке танцовщица позирует на траве в купальнике, прикрыв пикантное место букетом цветов. На втором фото - Волочкова с багажом показала виллу, где собирается разместиться на отдых, а на третьем фото она позирует на берегу моря.

Обратим внимание, что на всех снимках Анастасия обута в шлепанцы с цветами.

Пользователи сети как всегда раскритиковали российскую балерину.

«Настя, поставь себе там купель, « Любимый» всегда рядом , в чемодане привезла, и не возвращайся ...! Тебя никто искать не будет... в России на одного фрика меньше будет😆», «Это прошлые фото)))😉👍 вот уже любит позлить народ!!!», «Знатная ты брехуха Настя, ох и знатная..», «Приехали к очередному клиенту?? «, «Опять копытца на ногах🙈», «Дёшево смотрится гостишка», «Зачем вы ободрали букет и прицепили на тапки😱😱😱😱?»,

«Когда же уже шпагат будет?🤩»- пишут в сети.

Ранее, звезда уже успела сделать несколько публикаций с отдыха в своем Инстаграм.

На одном из снимков Анастасия позировала у воды во время заката солнца. Волочкова надела яркий купальник - треугольниками, нижнюю часть своего тела она прикрыла платком. Волочкова обула шлепанцы с цветами. А завершили образ различные украшения.

Волосы балерины мокрые, видомо, артистка только недавно вышла из воды. Настя подняла руку и изящно изогнулась.

"Как много я сегодня успела по прилету на Пхукет!🌴 Здорово, что перед Новым годом улетела.🌲🌴 Здесь тоже нет снега😂 Но тут тепло, красиво и уютно.❤️ И я украшаю это место своей стройностью, правда?😉 И компания у меня тут зажигательная!👍💪😂❤️ Мне очень приятно Ваше внимание, каким бы оно ни было, негативным или позитивным..😊 🌺", - написала знаменитость.

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