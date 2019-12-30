Популярная украинская телеведущая Василиса Фролова решила похвастаться идеальным телом в прозрачном наряде

Как сообщает Politeka, снимками она поделилась в Instagram.

«Итоги не подвожу. Планами не делюсь. В приметы не верю. А вот платьем похвастаюсь», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Фролова позирует в прозрачном наряде, выставив напоказ идеальное тело. Это стало причиной бурного обсуждения со стороны ее поклонников.

«Красивая сильно», «Шаловливая какая, ух», «ну…богиня», «невероятная», «платье – отпад», «ты в этом платье огонь», «В платьях не силён, но одобряю», - пишут они.

Ранее мы писали, что известная телеведущая Василиса Фролова ошарашила украинцев своим внешним видом. Соответствующие снимки телеведущая опубликовала в своем Facebook

Так, Василиса Фролова вызвала интерес среди украинцев оригинальным нарядом.

Телеведущая выставила снимки из своего последнего эфира «Прямого», на который она надела оригинальное «президентское» платье.

«Президентское платье. Если хотите ощутить на себе все многообразие гнусных обид — не надо идти в политику, можно просто рискнуть надеть платье с принтом всех президентов. Любимое: «лучше бы умом блистала», «кто ее на телевидение запихивал?» , «спит с кем-то «,»Путин на всю голову «,»худосочная в зеках «, и тому подобное … далее — обсценная лексика, — говорится в подписи к опубликованным снимкам телеведущей.

На платье можно увидеть президентов независимой Украины, даже беглого Виктора Януковича, за исключением нынешнего лидера Владимира Зеленского.

Пользователи по-разному отреагировали на оригинальный наряд Василисы Фроловой. Некоторые восхитились оригинальностью «президентского» платья, несмотря на то, что там нет Владимира Зеленского, другие же заметили, что Фроловой «все образы идут».

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