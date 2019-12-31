Известная украинская певица Светлана Лобода показала яркие фото на лошади

На фото Лобода в короткой мини-юбке умостилась на лошади и делает вид, что уснула. Также на певице был блестящий верх. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Лобода уже сидит на лошади и смотрит назад. Снимки получились яркими и интересными.

"Сегодня я закончила все дела на 2019!!!!! Буду спать как младенец .... счастливая. А вы довольны собой?", - написала под одним из фото Лобода.

Фанаты успели оставить много комментариев под снимками:

"Вполне! Приятного отдыха.", "Отдыхайте Леди;) Вам хорошего сна! С Наступающим Новым годом! Будьте Здоровы и счастливы;)", "Наверное не удобно на пони спать", "Красиво, как будто картина!!!", "Идеально подходите друг другу".

Ранее мы сообщали, что Лобода оседлала жеребца и сверкнула идеальным телом, кадры слили в сеть.

На своей странице в Инстаграм исполнительница разместила видео, где позирует верхом на белой лошади в довольно откровенном блестящем наряде, а затем и вовсе обнаженной.

«Мой подарок Вам к НОВОМУ ГОДУ!!! MOOD VIDEO на песню Мира мало❤️ чудеса сбываются😇», - написала артистка.

Поклонники пришли в восторг от подарка, о чем они поспешили сообщить в видео хвалебных комментариев, сердечек и многочисленных лайков.

Сообщалось, что Лобода сверкнула в гримерке формами в черном белье.

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.

В этот раз певица показала в разделе Стори себя в спортивном луке - тонких черных лосинах и такого же цвета мини-топе на резинке. Как известно, артистка несмотря на плотный график, активно занимается собой и не забывает о своих тренировках.

Напомним, Лобода осталась без белья ради необычной фотосессии с жеребцом

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Также Politeka сообщала, что Лобода едва удержала аппетитные формы в черном корсете



