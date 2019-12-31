Известная украинская певица Наташа Королева поделилась видео, где она поет с Дедом морозом

На кадрах Наташа Королева в красном блестящем костюме. Рядом с ней поет Дед Мороз в соответствующем наряде. Все ничего, но только маленькая елку, которая стояла рядом, упала. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

Фанаты успели оставить несколько комментариев под видео:

"Очень красивая Наташа очень", "Какая энергетика! Хоть и нет снега, но от вас идёт ощущение нового года!!!! С наступающим!!!", "Блин какая у вас фигура, Наташа краше вас нету никого", "До чего дозажигали, елку уронили, смешные! Всех с наступающим", "Прикольненько,молодцы!!!".

Ранее мы сообщали, что известная российская певица Наташа Королева пококетничала на камеру, обнажая плечи.

Звезда российской эстрады рассказала в видео, что готовится к Новому году - она прихорашивается якобы перед зеркалом, постоянно то приспуская, то снова приподнимая на себе непонятную вещь, простынь или какую-то ткань.

Многие из подписчиков отметили яркий, даже несколько вызывающий макияж Наташи, ее оригинальную прическу и позитивное настроение:

"Скоро придет Новый год, всем подарки принесет, а может - и не принесет... мечтать не вредно ...В любом случае, всех с Наступающим!", - подписала Наташа Королева опубликованное видео.

Сообщалось, что 46-летняя российская певица Наташа Королева никогда не стеснялась камер, но это уже перебор - на нее накинулись даже поклонники.

В своем микроблоге в Инстаграм звезда поделилась кадрами с вечеринки. Наташа вместе с подругой отмечали награду последней. Видимо, красавицы хорошенько разгорячились. Певица предстала в соблазнительном наряде, без тени смущения сверкая пышной грудью, которая еле уместилась в декольте. Изюминкой образа стали ярко-красные огромные губы певицы, а также ее по-детски смешная прическа.

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