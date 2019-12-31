Известная украинская певица MARUV похвасталась свитером от своего коллеги Монатика

На кадрах MARUV позирует танцует у елки. В конце танца она разворачивается спиной, раздвигает ноги, становится в позу буквы "Г" и смотрит между своих ног, а рукой гладит пятую точку. Для своего пикантного танца певица надела новогодний свитер от Monatika. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии под роликом, как и поставить лайки. Видео было опубликовано в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из своего концерта.

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграме звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением.

В этот раз звезда решила показать фигуру в пикантном наряде. Артистка позировала в в огромной шубе со звериным принтом, под низом которого заметно платье, больше похожее на ночнушку из шелка, под которой также виден тоненький черный гольф.

Сообщалось, что MARUV в образе "Мальвины" сверкнула прелестями без белья.

Несколько дней назад Анна представила на странице в Инстаграм серию кадров в новом стиле. Так, MARUV показала себя с новым цветом волос. Артистка променяла пепельный цвет на ярко-голубой - настолько насыщенный, что вначале даже не бросается в глаза ничего другого.

Тогда комментаторы пришли в бурный восторг от перемен звезды. По словам некоторых пользователей сети, она даже стала похожа на Мальвину, другие - на Лилу из фильма "Пятый элемент", а третье - на Смурфа.

Напомним, мокрая MARUV соблазнила видом сразу после душа

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