Несколько дней назад балерина отправилась на отдых за границу, о чем активно сообщает в своем Инстаграм-профиле

Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Она продолжает активно постить новые фото своих достижений, а также демонстрировать разные части тела свои и своего возлюбленного, подогревая желание пользователей обсудить ее скандальные выходки. В этот раз артистка решила показать, как развлекалась в воде во время отдыха в Тайланде.

Отметим, несколько дней назад балерина отправилась на отдых за границу, о чем активно сообщает в своем Инстаграм-профиле. При этом Волочкова не стесняется также хвастаться необычными видео оттуда.

«Предновогоднее купание🌴🌲 А вы в тёплых краях? Или в зиме? Правда, нашу погоду с Московской объединяет отсутствие снега.🤷‍♀️🌴🌲😂», – пошутила звезда.

Пользователи сети тут же отреагировали на увиденное:

«Ой ! Ржака началась! В сторис мужик появился! Вернее, только его рука! Но он слепой, потому что не видит , какая природа перед ним. Настя сняла на телефон и ему показывает вид с телнфона. Умора! А третий дурак всю этк сценку снимает! Артисты из погорелого театра!🤣», «Каждый год в один остров летает а где разнообразие, экстрим😂. Выклады», «Плавайте лучше за себя в тайских водах🤣 , хотя правильнее окунайтесь. А где же ваши воображаемые друзья?», «Жалко ее. Одинокая, никому не нужная пристарелая бабенка,к тому же и глупая. Новый год -семейный праздник. Дочь, родители это круто. С ними надо встречать год».

Ранее Волочкова опубликовала видео, сделанное на кухне в ее особняке. В кадре Настя в комбинезоне с изображением тигра, а его короткие шорты едва прикрывают пятую точку.

Балерина рассказывает, что она якобы собралась готовить плов для «любимого человека» и показывает огромную миску с порезанной морковкой. Позже она признается, что «где я, а где плов» и заявляет, что будет есть салат, а затем зачем-то показывает холодильник с масками для лица, которые делит пополам с Лолой, своей домработницей.

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