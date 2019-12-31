Кілька днів тому балерина вирушила на відпочинок за кордон, про що активно повідомляє в своєму Instagram-профілі

Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Вона продовжує активно постити нові фото своїх досягнень, а також демонструвати різні частини тіла свої і свого коханого, підігріваючи бажання користувачів обговорити її скандальні витівки. цього разу артистка вирішила показати, як розважалася в воді під час відпочинку в Таїланді.

Зазначимо, кілька днів тому балерина вирушила на відпочинок за кордон, про що активно повідомляє в своєму Instagram-профілі. При цьому Волочкова не соромиться також хвалитися незвичайними відео звідти.

«Передноворічне купання🌴🌲 А ви в теплих краях? Або у зими? Щоправда, нашу погоду з Московської об'єднує відсутність снігу.🤷‍♀️🌴🌲😂», – пожартувала зірка.

Користувачі мережі відразу ж відреагували на побачене:

«Ой ! Ржака почалася! У сторіс мужик з'явився! Точніше, тільки його рука! Але він сліпий, бо не бачить , яка природа перед ним. Настя зняла на телефон і йому показує вид з телнфона. Сміхота! А третій дурень всю етк сценку знімає! Артисти з погорілого театру!🤣», «Кожен рік в один острів літає а де різноманітність, екстрім😂. Выклады», «Плавайте краще за себе в тайських водах🤣 , хоча правильніше занурюйтесь. А де ж ваші уявні друзі?», «Шкода її. Самотня, нікому не потрібна пристарелая молодичка,до того ж і дурна. Новий рік -сімейне свято. Дочка, батьки це круто. З ними треба зустрічати рік».

Раніше Волочкова опублікувала відео, зроблене на кухні в її особняку. В кадрі Настя в комбінезоні з зображенням тигра, а його короткі шорти ледь прикривають п'яту точку.

Балерина розповідає, що вона нібито зібралася готувати плов для «коханої людини» і показує величезну миску з порізаної морквиною. Пізніше вона зізнається, що «де я, а де плов» і заявляє, що буде їсти салат, а потім навіщось показує холодильник з масками для особи, що ділить навпіл з Лолою, своєю хатньою робітницею.

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